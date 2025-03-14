Юные исследователи Подмосковья представят проекты на региональной конференции

В Химках проведут IV региональную конференцию c международным участием «Крылья». В учебно-практической встрече примут участие более 500 школьников Химок, а также учащиеся Московской области, Якутии и Таджикистана. Мероприятие проведут под руководством малой академии наук «Интеллект будущего», сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята представят более 300 исследовательских, инженерных, социальных и бизнес-проектов. Членами жюри станут педагоги, старшеклассники и выпускники, которые проведут экспертную оценку работ в 26 секциях.

Кроме того, преподаватели и студенты Московского государственного технологического университета Станкин, а также центра цифрового образования «IT–куб» проведут для школьников мастер-классы.

Конференцию проведут уже завтра — 15 марта в Химкинском лицее по адресу: улица Машинцева, дом 6. Начало — в 10:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.