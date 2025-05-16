Юные инженеры Подмосковья покажут свои изобретения на выставке «Робостанция» на ВДНХ

С 16 по 18 мая учащиеся 8-11 инженерных классов Московской области представят собственные разработки в сфере робототехники и автоматизации на одной из ведущих технологических площадок страны — интерактивной выставке «Робостанция» в парке ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Школьники продемонстрируют инженерные решения, направленные на повышение качества жизни, оптимизацию трудовых процессов, охрану окружающей среды, устойчивое развитие, а также развитие образования и науки. Лучшие проекты получат экспертную поддержку от специалистов «Робостанции», инженеров и педагогов — для дальнейшей доработки и практического применения.

«Развитие инженерно-технических навыков — одна из приоритетных задач системы образования Подмосковья. С этой целью в 2024/25 учебном году в 140 школах региона открыты предпрофессиональные инженерные классы, где обучается более трёх тысяч школьников. Учебные программы включают не только углублённые курсы по математике и физике, но и практические занятия по робототехнике, программированию и инженерному моделированию», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, участие школьников в таких выставках способствует формированию современной образовательной среды, развитию инженерных компетенций и подготовке будущих специалистов для высокотехнологичных отраслей.

Комплексный подход к инженерному образованию охватывает все уровни. В 2024 году 20 образовательных организаций региона были оснащены современным оборудованием для изучения беспилотных авиационных систем. В сельских школах работают центры «Точка роста», где дети осваивают основы конструирования, программирования и робототехники.

Дополнительные возможности для углублённого освоения инженерных и цифровых навыков предоставляют технопарки «Кванториум» и «ИT-кубы», в которых реализуются программы по электронике, мехатронике, программированию и проектной деятельности.

«Инженерные инициативы школьников Подмосковья получают всестороннюю поддержку. В регионе регулярно проходят олимпиады, конкурсы, фестивали и соревнования. Среди них — Региональный этап Российской робототехнической олимпиады, фестиваль „ПрофГоризонт“, соревнования беспилотников, муниципальные технологические фестивали», — добавила Ингрид Пильдес.

Торжественное открытие выставки состоится 16 мая в 12:00. Экспозиция будет открыта для всех посетителей с 16 по 19 мая с 11:00 до 20:00 в павильоне «Робостанция» на ВДНХ. Посетить мероприятие могут все желающие — школьники, студенты, педагоги, родители и все, кто интересуется технологиями и будущим инженерного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.