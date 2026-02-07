Юные инспекторы Жуковского отметили День российской науки

В преддверии Дня российской науки в образовательных учреждениях Жуковского прошли тематические мероприятия с участием отрядов Юных инспекторов движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

В лицее №14 отряд ЮИД «Вот это поворот!» организовал совместный проект с учащимися начальных классов. В результате творческой работы учениками 2 «А» и 3 «Б» были созданы тематические лэпбуки — интерактивные мини-книги, посвященные вопросам безопасности на дорогах. Данная инициатива способствовала не только обмену знаниями между разными возрастными группами, но и наглядно продемонстрировала связь науки с творчеством и социальной ответственностью.

Учащиеся школы №2, члены отряда «БОНД», провели познавательное занятие, раскрывающее прикладной характер научного знания. В рамках урока были рассмотрены такие темы, как «Плоскость Лобачевского», «Шуховская башня» и проведен физический эксперимент с электрической лампочкой.

Воспитанники дошкольного отделения школы №9 в ходе игровых занятий изучили принципы работы световозвращающих элементов и важность обеспечения видимости пешеходов в темное время суток. Дети самостоятельно изготовили светящиеся значки безопасности.

Акции были направлены на популяризацию научных знаний и их практическое применение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

