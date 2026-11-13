Юные инспекторы в Долгопрудном провели урок дорожной безопасности

Отряд «Дорожные стражи» школы № 7 провел интерактивную встречу для учеников начальных классов под руководством советника директора по воспитанию Анастасии Платоновой. Юные инспекторы на понятных примерах объяснили, как безопасно вести себя вблизи проезжей части.

Школьникам напомнили, что дорогу нужно пересекать только по переходу и пешком, предварительно убедившись, что автомобили останавливаются. В снегопад и гололед требуется особая осторожность: видимость ухудшается, тормозной путь машин на льду увеличивается, а пешеходы рискуют упасть. Световозвращающие элементы помогают водителям заметить человека в темноте.

Встречу организовали в преддверии каникул, которые для большинства учащихся Долгопрудного начинаются 14 ноября. Дети будут больше времени проводить на улице, а ранние сумерки, холодные дожди и гололед требуют повышенного внимания. Родителям рекомендовали чаще напоминать детям о правилах дорожного движения и показывать пример безопасного поведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.