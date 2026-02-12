Юные инспекторы движения из Жуковского провели урок безопасности для дошкольников

В дошкольном отделении школы № 9 Жуковского юные инспекторы движения подарили детям книги о правилах дорожной безопасности и провели тематическое занятие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие, посвященное Международному дню книгодарения, прошло в корпусе 2 дошкольного отделения школы № 9 Жуковского. Юные инспекторы движения выбрали для малышей книги, рассказывающие о безопасном поведении на дорогах.

Ребята лично вручили издания воспитанникам, вместе с ними рассмотрели иллюстрации и повторили основные правила дорожного движения. В ходе беседы дети вспомнили, как правильно переходить дорогу, зачем пристегиваться в автомобиле и почему важны световозвращающие элементы.

Старшие воспитанники наглядно объяснили младшим основы безопасного поведения во дворе и на проезжей части. Встреча прошла в рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.