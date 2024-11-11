Юные инспекторы движения из Подольска представляют Подмосковье на слете в Анапе

Юные инспекторы движения из Подольска представили Московскую область на межгосударственном слете в Анапе. Слет юных инспекторов движения проходит на базе Всероссийского детского центра «Смена». В ходе мероприятия участники могут не только обменяться опытом, но и завести новые знакомства для дальнейшего сотрудничества, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В слете принимают участие инспекторы со всей России и стран СНГ, а также трое детей из отряда ЮИД «Перекресток» Дубровицкой школы имени Александра Монетова. Их сопровождает педагог-наставник и руководитель отряда Екатерина Гавриличева.

В ходе смены пройдет насыщенная программа, в которую включили мастер-классы от ведущих экспертов, интерактивные занятия, лекции, тренинги. Также тестирования и увлекательные квиз-игры.

Ранее в областном слëте отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 2024 года отряд юных инспекторов движения «Перекрёсток» Дубровицкой школы занял первое место в номинации «Фигурное вождение велосипеда» и второе место в номинации «Знание правил дорожного движения». Лучше всех среди девочек в номинации «Фигурное вождение велосипеда» стала подольчанка Яна Фунтикова.

Юные инспекторы из Дубровицкой школы, занимающиеся под руководством педагога Екатерины Гавриличевой, уже неоднократно демонстрировали достойные результаты на различных конкурсах ЮИД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.