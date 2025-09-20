Юные художники каширской школы искусств выходят на плэнер

Художественное отделение снова вышло на пленэр по уютной улице Стрелецкая, наслаждаясь теплыми и солнечными днями раннего сентября. Юные художники с большой увлеченностью и вниманием переносили на бумагу образы местных домов, деревьев и зеленых насаждений, стремясь передать тот самый уют и уникальную атмосферу родного города, которая так вдохновляет и волнует, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Это творческое мероприятие было организовано и проведено преподавателями Александрой Николаевной Страчковой и Оксаной Александровной Дзюбой. Они не только направляли ребят в работе, но и поддерживали атмосферу дружелюбия и творчества, помогая каждому раскрыть свой художественный потенциал и взглянуть на привычные пейзажи под новым углом.

Теплый вечер, наполненный вдохновением и творчеством, стал по-настоящему замечательным завершением дня. В атмосфере природы и дружеского общения юные художники получили не только новые навыки, но и заряд положительных эмоций, которые обязательно отзовутся в их будущих работах и творческих успехах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.