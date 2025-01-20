Юные электростальцы приняли участие в квесте «В поисках открытий»

Данное мероприятие было посвящено Международному дню детских изобретений. Это увлекательное мероприятие стало настоящим праздником для юных искателей приключений и творческих умов.

В ходе игры участники погрузились в мир великих открытий. Каждая команда получила специальную карту, на которой были отмечены важные сюжеты из истории изобретений. Используя свой ум и сообразительность, ребята проходили через сложные лабиринты заданного квеста и делали одно открытие за другим. Они научились применять современные методы технологий в поисках больших открытий. Благодаря своей находчивости и знаниям, они смогли успешно преодолеть все трудности и достичь поставленных целей. Ребята получили интересный опыт, положительные эмоции и хорошее настроение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.