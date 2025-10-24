Юные активисты из Ленинского округа получили первые паспорта

В историко-культурном отделе Дворца культуры города Видное прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации четырем активистам Движения Первых. Мероприятие стало значимым событием в жизни молодых людей, подчеркивающим важность гражданской позиции и патриотического воспитания. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня эти молодые люди получили свой первый и самый важный документ. Хочу поздравить их с этим значимым шагом во взрослую жизнь и пожелать, чтобы они бережно относились к паспорту, любили нашу Родину и были настоящими патриотами своей страны», — приводятся в сообщении слова члена Общественной палаты Ленинского городского округа Ольги Далимаевой.

Сообщается, что в рамках торжественной церемонии участники дали клятву быть верными своей стране и достойными гражданами России.

Паспорта в специальных подарочных обложках от Движения Первых вручила член Общественной палаты Ленинского городского округа Ольга Далимаева. Поддержать юных активистов пришли их родители. Кроме того, для гостей мероприятия был подготовлен творческий номер, представленный ученицей Володарской школы.

«Я испытываю большую радость от этого события. Для меня получение паспорта — это важный шаг во взрослую жизнь. Этот документ предоставляет возможность становиться более самостоятельным и открывает путь к новым свершениям», — добавила одна из участниц торжественной церемонии Мария Сикачева.

Подобные торжественные мероприятия по вручению паспортов активистам Движения Первых являются регулярной практикой в Ленинском городском округе.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.