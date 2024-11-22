Юные активисты Движения Первых посетили гандбольный клуб «Чеховские медведи»

21 ноября учащиеся 5б класса гимназии № 7 городского округа Чехов стали участниками увлекательной экскурсии по дворцу спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова. Ребята получили уникальную возможность увидеть жизнь спортивного комплекса изнутри, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Они посетили VIP-ложу и другие потаённые места дворца спорта. Но самое интересное ждало их впереди. Ребята побывали в гандбольном клубе «Чеховские медведи», где увидели кубки легендарной команды и дали интервью в пресс-центре.

В конце экскурсии каждый участник получил пригласительный билет на игру «Чеховских медведей» и календарь на 2025 год с фотографиями из жизни команды. Это стало приятным сюрпризом для ребят.

Экскурсия позволила юным активистам Движения Первых ближе познакомиться со спортивной жизнью города и почувствовать себя настоящими VIP-гостями.

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