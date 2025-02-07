Юнкоры пресс-центра ЮИД Жуковского побывали на экскурсии в госавтоинспекции

Ребята познакомились с сотрудниками ГАИ, посмотрели рабочие места полицейских и попробовали сдать экзамен по правилам дорожного движения, такой же, который сдают все выпускники автошкол.

Главным событием экскурсионной программы стала пресс — конференция с начальником отдела Госавтоинспекции ОМВД России по г. о. Жуковский Алексеем Семиглядовым. Юные корреспонденты к встрече с главным инспектором подготовились серьёзно — у каждого были заготовленны вопросы, на которые ребята хотели получить ответы. Спрашивали о выборе профессии, работе полицейских, о нюансах правил дорожного движения и многом другом.

Для ребят это была не только первая встреча с инспекторами ГАИ, но и первое самостоятельное интервью, своеобразный профессиональный экзамен, который юнкоры сдали на отлично.

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