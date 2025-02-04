Юнармейцы Серпухова поучаствовали в Чемпионате Юнармии Московской области

В городском округе Подольск прошел открытый Чемпионат Юнармии Московской области по оказанию первой помощи, посвященный 80-летию Великой Победы и Чемпионат по настольным играм «Юнармия в игре: достижения через приключения», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В соревнованиях приняли участие 36 команд из Подмосковья и Тверской области. От Серпухова в чемпионате принимали участие команды юнармейских отрядов «Пересвет» школы № 18 и «Штурм» Дашковской школы.

Ребята проходили этапы по первой помощи: «Иммобилизация», «Десмургия», «Остановка кровотечения», «Тактическая медицина», «Тестирование „первая помощь“. А также испытания по настольным играм: „QR-домино“, „Знакомство с Юнармией“, „Наш общий день“, „Наша Победа“, „Составление спилс-карт“, „Победа — одна на всех“.

По итогам соревнований призовые места заняли:

Медицина

I место — «Разведчики» г. о. Домодедово;

II место — «Мещерские бродяги» г. о. Шатура;

II место — «Пересвет» Г.о. Серпухов;

III место — «Патриоты» г. о. Подольск;

III место — «Доблесть и честь» им. Героя России А. Н. Осокина г. о. Орехово-Зуево;

III место — «Мотострелки» г. о. Домодедово.

Настольные игры

I место — «Орленок» г. о. Чехов;

II место — «Докторовцы»;

II место — «Варяг» г. о. Чехов;

III место — «Дозор» г. о. Подольск;

III место — «Роза ветров» г. о. Раменский;

III место — «Варяг» г. о. Подольск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.