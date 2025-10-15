Юнармейцы Рузы узнали больше о географии России

В Молодежном центре Рузского муниципального округа прошло познавательное занятие для юнармейцев на тему «География России». Участники обсудили границы страны, ее географическое положение и размеры территории. Ребята называли моря, реки и горные хребты, вспомнили количество субъектов Российской Федерации, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководитель местного отделения Юнармии Иван Проворов подчеркнул важность знаний о родной стране: «Мы должны знать, где находится Россия, с кем она граничит, какая у нее территория, какие моря и реки ее омывают».

Занятие также включало обсуждение традиций народов России, многообразия культур и особенностей каждого региона. Юнармейцы узнали об обычаях и праздниках, что помогло им лучше понять и оценить богатое культурное наследие страны.

«Такие мероприятия способствуют формированию у молодежи патриотизма и уважения к истории и культуре России,» — сказал глава РУзского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.