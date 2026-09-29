Юнармейцы Рузского округа прошли тренировки на акции «Один народ»

Юнармейцы Молодежного центра Рузского округа 28 сентября отработали навыки тактической медицины и стрельбы в рамках акции «Один народ», приуроченной ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юнармейцы Рузского муниципального округа 28 сентября выехали в лес, где отработали подъем и спуск пострадавшего на мягких и жестких носилках, а также действия в ограниченном пространстве — в трубе. Активисты решали ситуационные задачи, в которых требовалось быстро принимать решения и действовать слаженно.

Затем участники повторили правила обращения с оружием и технику безопасности. Они тренировались стрелять из пневматической винтовки стоя, с колена и лежа.

«Юнармия — это школа характера: здесь учатся дисциплине, взаимовыручке, умению собраться и действовать как одна команда. Ребята стараются, выкладываются, прислушиваются к наставникам — в этом уже большая победа. Навыки обязательно пригодятся в жизни!» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

«Юнармейское движение в нашем округе становится по-настоящему сильным — растет не только число отрядов, но и уровень подготовки. Спасибо инструкторам и координаторам: именно их опыт и терпение помогают ребятам становиться сильнее и взрослее», — прокомментировал депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.