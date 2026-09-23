Юнармейцы Рузского округа 22 сентября учились тушить пожары и спасать людей

Активисты Дома Юнармии изучили виды пожаров и технические характеристики огнетушителей. На практике они отработали тушение огня и аварийный спуск по пожарному рукаву.

Затем юнармейцы решали ситуационные задачи: как помочь человеку при суицидальном риске, спасти погорельца из окна и достать человека, провалившегося в колодец. Они также учились завязывать узлы, создавать точки крепления и выбирать безопасную тактику работы со снаряжением.

«Особенно ценно, что в ходе учений отрабатывались не только строевые и тактические элементы, но и навыки оказания первой помощи, ориентирования на местности — то есть практические умения, которые пригодятся в жизни», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев. Он поблагодарил наставников, военных специалистов и педагогов за подготовку ребят.

«Ребята стараются все сделать по-настоящему, до конца, с полной отдачей, поддерживают друг друга. Если у кого-то не получается с первого раза, товарищи подсказывают, подбадривают», — отметил депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.