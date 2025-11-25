Юнармейцы Подольска взяли золото и серебро на чемпионате по первой помощи

Четыре команды юнармейцев из Подольска взяли три золотых и одну серебряную медаль на II открытом чемпионате «Юнармии» по оказанию первой помощи, сообщили в пресс-службе округа.

Соревнования прошли 23 ноября в Мытищах с участием около 100 команд из Подмосковья и Калужской области.

Юнармейцы демонстрировали знания, скорость и выдержку в практических заданиях по оказанию первой помощи. По итогам соревнований первое место у команд «Патриоты Подолья», «Витязь‑Быково» и «Варяг», второе — у команды «Память». Юные патриоты выявили лучших в шести дисциплинах: «Десмургия», «Сердечно-легочная реанимация», «Теоретическая подготовка», «Иммобилизация», «Остановка кровотечения», «Тактическая медицина».

Вторую открытую военно‑патриотическую игру посвятили 84‑й годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой. Участников чемпионата приветствовали почетные гости. Среди них начальник штаба Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области, депутат Совета депутатов Подольска Евгений Лукошников, председатель Ассоциации «Учителя основ безопасности и защиты Родины» Денис Ковалев, заместитель руководителя управления процессуального контроля и криминалистики Главного военного следственного управления, полковник юстиции Александр Котенков и другие официальные лица.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.