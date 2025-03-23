Юнармейцы Подольска победили в военно-патриотической игре

сегодня в 06:50

Подольчане заняли четыре призовых места среди 70 команд на открытой военно-патриотической игре «Юнармейская искорка», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие юнармейцы из Московской и Калужской областей.

В возрастной категории 10–12 лет второе место заняла команда «Варяг», третье место разделили между собой команды «Росток» и «Фортуна», а в старшей возрастной категории команда «Витязь-Быково» стала победителем.

Юные патриоты продемонстрировали навыки в разнообразных дисциплинах, включая строевые приемы, сборку и разборку автомата Калашникова, а также стрельбу из лазерного оружия.

Конкурсанты преодолевали полосу препятствий, показывали свои знания в области военной истории и системы воинских званий Вооруженных сил Российской Федерации. В интеллектуальную часть программы включили музыкальную викторину, где участники смогли проявить свою эрудицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.