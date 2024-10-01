Юнармейцы Подольска передали генератор для бойцов СВО

В Подольске во время сбора гуманитарной помощи по акции «Подольск помогает» юнармейцы школы № 7 принесли генератор для бойцов СВО в Волонтерский центр на улице Ульяновых, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Всего юнармейцы кадетского класса гимназии № 7 принесли порядка 20 коробок вещей, среди которых термобелье, генератор, средства личной гигиены, топоры, лопаты, бензопила, газовые баллоны, теплая одежда и медикаменты.

«Часто участвую в таких сборах, потому что считаю, что мы должны помогать своим. Тем более, что на фронте есть много ребят из Подольска, моих земляков», — поделился ученик 10 «К» класса гимназии № 7 Егор Юденко.

Свой вклад также внесли ученики школ № 16, 18, 20, лицея № 26 и детско-юношеского оздоровительного центра «Родина».

Присоединиться к акции «Подольск помогает» может каждый. Волонтерский центр принимает все вещи до 18:00. Сбор гуманитарной помощи продлится ещё три дня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.