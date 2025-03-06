Юнармейцы Подмосковья могут отправиться в военно‑патриотический лагерь

На базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Смена» в Краснодарском крае с 4 по 24 мая пройдет военно-патриотическая смена «Юнармеец». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

К участию в конкурсном отборе на добровольной основе в соответствии с положением, опубликованном на сайте движения в разделе — «Юнармейские лагеря» — «Лагерь «Юнармеец» на базе ВДЦ «Смена», допускаются участники Движения в возрасте от 14 до 17 лет включительно (на момент начала смены), имеющие достижения в области военно-прикладных дисциплин, опыт участия в военно-спортивных играх, конкурсах, соревнованиях, мероприятиях авиационно-космической и военно-морской направленности, а также проявившие себя в общественной и социально-полезной гражданско-патриотической деятельности, Всероссийских военно-патриотических и военно-спортивных игр соревнований, включая игру «Победа» и «Зарница 2.0» и Всероссийском проекте «Хранители истории» в период с 2023 по 2025 годы.

Подтверждением участия в Движении «Юнармия» является индивидуальный номер участника ВВПОД «Юнармия», генерируемый АИС «Юнармия» и имеющий статус «Актив» (указывается участником в заявке). Заявки участников, не имеющих регистрации в АИС «Юнармия», конкурсной комиссией не рассматриваются.

Прием конкурсных работ осуществляется через приложение «Юнармеец» до 15 марта 2025 года включительно. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте ВВПОД «Юнармия».

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