Юнармейцы побывали на экскурсии в музее управления округа Люберцы

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» провели экскурсию в музее управления для юнармейцев городского округа Люберцы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Во время экскурсии старший инспектор группы по связям со СМИ капитан внутренней службы Людмила Овчинникова рассказала ребятам об истории городской милиции, о первых руководителях, а также о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей», — отмечается в сообщении.

Юнармейцы ознакомились с экспонатами музея, который был создан в 1985 году: историческими документами, оружием, техникой, форменной одеждой, личными вещами сотрудников, удостоверениями, грамотами, знаками отличия и ведомственными наградами.

После экскурсии инспектор группы профессиональной подготовки Отдела по работе с личным составом майор полиции Елена Сухарникова проинформировала подростков о порядке приема в Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя.

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