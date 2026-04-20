Юнармейцы из Наро-Фоминска выступят на турнире в Узбекистане

Международные военно-спортивные соревнования «Ватанпарвар» пройдут с 19 по 25 апреля 2026 года в Узбекистане. В составе сборной Московской области Россию представят трое юнармейцев из Наро-Фоминска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир «Ватанпарвар» считается одним из самых серьезных испытаний для молодых спортсменов военно-патриотических объединений. В этом году география участников расширилась, а конкуренция стала еще выше.

В состав подмосковной сборной впервые за последние десять лет вошли представители Наро-Фоминска. Путевку на международные соревнования получили воспитанники юнармейского движения Владимир Паршин, Роман Борзых и Антон Пасечник.

Участникам предстоит соревноваться со сверстниками из других государств, демонстрировать выносливость, меткость и умение работать в команде. Наставники отмечают, что выступление на таком уровне станет для ребят важным этапом подготовки и поможет укрепить навыки, необходимые для дальнейших достижений на российской и международной арене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.