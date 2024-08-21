Юнармейцы из Мытищ забрали серебро на соревнованиях «Юнармейский привал»

На базе Быковской школы в Подольске состоялись первые соревнования «Юнармейский привал», в которых приняли участие 10 команд из Московской, Калужской областей и Москвы, включая команду «Молодая гвардия» из Дома Юнармии школы № 3 имени генерал-лейтенанта Б. А. Феофанова из Мытищ, передает пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования включали в себя различные этапы, такие как скалодром, имитационная стрельба из автомата Калашникова, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие. Одним из ярких моментов стало задание по приготовлению пищи, где участникам требовалось создать блюда из предоставленных продуктов за один час.

Судьи высоко оценили кулинарные шедевры участников и наградили команды максимальными баллами за усердие и качество блюд.

По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом: 1-е место — «Крепость», г. о. Можайск; 2-е место — «Молодая гвардия», г. о. Мытищи 3-е место — «Дом Юнармии», г. о. Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.