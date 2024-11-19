Юнармейцы из Электростали приняли участие в церемонии закрытия сезона «Вахта памяти-2024»

В торжестве приняли участие свыше 700 участников поисковых отрядов и патриотических организаций, среди которых были представители Электростали: члены поискового отряда «Поколение» под руководством командира Сергея Михайловича Субботина, а также юнармейцы из отрядов «Сталь» и «Ратник».

В этом сезоне поисковые группы Подмосковья провели свыше 380 экспедиций на территориях сражений Великой Отечественной войны, из которых 94 состоялись в Московской области.

Только в Московской области были обнаружены и с воинскими почестями захоронены останки 207 красноармейцев, а также установлены имена восьми защитников Отечества.

Для гостей мероприятия были организованы экскурсии по музейному комплексу Зои Космодемьянской, а все желающие могли воспользоваться полевой кухней.

На церемонии поисковики получили ведомственные награды от Министерства обороны России, а также благодарственные письма и сертификаты на поисковое оборудование от Правительства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.