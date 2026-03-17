Юнармейцы Богородского округа заняли второе место в Мытищах

Команда Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа 14 марта заняла второе место на областной игре «Юнармейская Искорка — 2026» в Мытищах. В соревнованиях участвовали более 140 команд Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юнармейцы «Дома Юнармии» Богородского округа повторили прошлогодний успех и вновь стали призерами одного из самых престижных состязаний ВВПОД «Юнармия». Команда выступала в зоне «Север», площадкой которой традиционно выступает городской округ Мытищи.

В военно-патриотическую игру вошли 10 дисциплин, включая строевую подготовку, стрельбу, полосу препятствий, разборку и сборку автомата. Участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, навыки и теоретические знания.

В состав команды вошли учащиеся Центра образования № 2 Анастасия Краснова (капитан), Мария Кравченко и Анжелика Абраменко, представители Центра образования № 5 Артем Сухорудченков и Всеволод Уткин, а также Ольга Блохина и Виктория Аллаярова из Центра образования № 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.