Юнармейцы Богородского округа выиграли три номинации 21 сентября

В заключительный день слета «Пост № 1» руководители отрядов обсудили на конференции, как говорить с молодежью о патриотизме. Для участников также провели мастер-классы по тактической медицине.

На церемонии награждения команда центра допризывной подготовки молодежи (Дома Юнармии) Богородского округа получила награды в трех номинациях. Анастасия Краснова и Мария Кравченко стали лучшими в практическом задании «Первая помощь», Виктория Аллаярова победила в номинации «Лучший шеврон», а Мария Кравченко — в номинации «Визитка команды».

Завершился день экскурсией в Военно-морской музей города-героя Ленинграда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.