Юная спортсменка Балашихи вошла в Книгу рекордов России

Юная спортсменка из Балашихи Полина Свиридова поставила новый рекорд по спортивной гимнастики в России. В возрасте шести лет она стала самой юной россиянкой, выполнившей сложнейший гимнастический элемент — рондат винт на акробатической дорожке. Это достижение было официально зафиксировано в Книге рекордов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее такой рекорд был поставлен еще одним жителем Балашихи. Марк Маилян выполнил рондант винт и стал самым юным гимнастом среди мальчиков, выполнившим этот элемент. Для Марка это уже второй рекорд. В Книгу рекордов России он вписал свое имя в первый раз в пять лет, совершив винтовое сальто назад с оборотом в 360 градусов на батуте.

Книга рекордов России — это проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, география.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.