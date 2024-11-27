Юная певица из Домодедова завоевала гран-при в международном конкурсе

Ученица студии эстрадного вокала «Премьера» Алиса Чевелева из городского округа Домодедово приняла участие в Международном конкурсе всех видов искусств «Я люблю тебя, мама!» с замечательной песней Анны Петряшевой «Мама». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Алиса покорила жюри и зрителей своим пением и завоевала высшую награду.

Студия эстрадного вокала «Премьера» в Домодедово — это образцовый коллектив, созданный в сентябре 2004 года. В студии дети разного возраста получают знания по двум дисциплинам: вокал и хореография. Занятия дают возможность приобрести базовые знания, освоить певческое дыхание, разучить упражнения, которые помогают свободно держаться на сцене, чисто интонировать и петь песни в эстрадном жанре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

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