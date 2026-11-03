Юная художница из Подольска получила благодарность за портрет отца

Вероника Ночвина из Подольска получила благодарственное письмо от депутата Госдумы Сергея Колунова за участие в выставке «Мой папа — Герой». Девочка написала портрет отца — защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представитель подольского отделения ассоциации ветеранов СВО Артем Падалка вручил Веронике Ночвиной благодарственное письмо от депутата Госдумы Сергея Колунова. Ее работу представили на выставке «Мой папа — Герой» в Государственной думе.

«Это удивительные, искренние работы, наполненные гордостью за отцов, защищающих Родину. В рисунках ребят постарше чувствуется мастерство и внимание к деталям, а работы самых маленьких — покоряют своей детской теплотой. Но главное не техника исполнения, а чувства, которые дети вложили в свои рисунки», — отметил Сергей Колунов.

Проект «Мой папа — Герой!» стартовал в мае 2025 года. За полгода ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева провела 115 мастер-классов в 35 округах Подмосковья. Более тысячи детей из семей участников СВО под руководством художников и волонтеров учились писать портреты своих отцов.

Записаться на прием в ассоциацию ветеранов СВО Подольска можно по телефону +7 (916) 416-92-18.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.