Юлия Купецкая поздравила с предстоящим Днем знаний дочь участника СВО

В рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу» Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая лично поздравила с предстоящим Днем знаний дочь участника СВО, сообщили в пресс-службе округа.

Главной героиней встречи стала Арина, которая с нетерпением ждет начала учебного года. Арина — настоящая гордость своей семьи, добрая и отзывчивая девочка, которая активно помогает маме по дому и заботится о своем младшем брате Владиславе.

«Маленькая Арина в этом году идет в 1 класс. На учебный процесс настроена очень серьезно, будет постигать азы знаний в образовательном комплексе № 32», — отметила Юлия Купецкая.

Во время встречи памятные подарки получили не только Арина, но и её младший брат Владислав, а также супруга бойца. Наборы школьных принадлежностей, яркие канцтовары, развивающие игры — всё это призвано помочь детям в освоении школьной программы и создать праздничное настроение.

«Отец семейства был мобилизован осенью 2022 года. Без сомнений пришел по повестке в военкомат, чтобы встать на защиту Родины. В июле 2024 года, при выполнении боевых задач на Сватовском направлении героически погиб. Посмертно награждён орденом Мужества», — сказала Юлия Купецкая.

Особое внимание было уделено разговору с супругой участника СВО. Юлия Купецкая внимательно выслушала ее, обсудила актуальные вопросы, касающиеся семьи, и заверила в готовности оказать всестороннюю помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.