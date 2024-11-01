Юлия Аблец: читатели СМИ устали от негатива в новостях
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Замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец, входе итогового заседания итогового форму «Сообщество» заявила, что читатели СМИ устали от негативной новостной повестки, передает корреспондент РИАМО.
«Тренд на хорошие новости уверенно сформировался и согласно недавнему общероссийскому опросу «Диалога». В топе запросов россиян на информацию, которой не хватает в интернете, помимо политики, фиксировались нейтральные и положительные тематики, связанные с кино, музыкой, хобби, исследованиями, профессиональным развитием. Люди устали от негатива, они хотят видеть в интернете позитивную повестку», — сообщила Юлия Аблец.
Также в ходе пленарного заседания она привела статистику общероссийского опроса «Диалог», на момент октября 2024 года. Согласно этим данным, россиянам больше всего не хватает позитивных и нейтральных новостей.
Первое место занимает информация о кино и музыке, за эту рубрику проголосовали 55% опрошенных. Следом идут новости о хобби и любимых занятиях – 45%. Также информации о науки и исследованиях недостает 44% опрошенных.
Юлия Аблец также огласила результаты опроса представителей медиа. Как стало известно, категория новостей «происшествия» не пользуются популярностью среди них. Ее выбрали всего 2% опрошенных. Самыми востребованы стали «общество» - 24% и «культура» - 22%.