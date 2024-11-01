Юлия Аблец: читатели СМИ устали от негатива в новостях

«Тренд на хорошие новости уверенно сформировался и согласно недавнему общероссийскому опросу «Диалога». В топе запросов россиян на информацию, которой не хватает в интернете, помимо политики, фиксировались нейтральные и положительные тематики, связанные с кино, музыкой, хобби, исследованиями, профессиональным развитием. Люди устали от негатива, они хотят видеть в интернете позитивную повестку», — сообщила Юлия Аблец.

Также в ходе пленарного заседания она привела статистику общероссийского опроса «Диалог», на момент октября 2024 года. Согласно этим данным, россиянам больше всего не хватает позитивных и нейтральных новостей.

Первое место занимает информация о кино и музыке, за эту рубрику проголосовали 55% опрошенных. Следом идут новости о хобби и любимых занятиях – 45%. Также информации о науки и исследованиях недостает 44% опрошенных.

Юлия Аблец также огласила результаты опроса представителей медиа. Как стало известно, категория новостей «происшествия» не пользуются популярностью среди них. Ее выбрали всего 2% опрошенных. Самыми востребованы стали «общество» - 24% и «культура» - 22%.