Юбиляры совместной жизни в Подмосковье более 28 тыс раз получили выплаты

Подмосковные супружеские пары, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет, могут оформить выплату на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни назначается одному из супругов. Размер пособия в зависимости от юбилея составляет от 5 тыс. до 9 тыс. рублей.

Подать заявку могут как сами супруги, так и их представители в течение года с даты юбилея. К последующим юбилеям выплаты будут назначать в беззаявительном порядке. Выплата не зависит от уровня дохода семьи. Деньги поступят по указанным в заявлении реквизитам.

Чтобы оформить выплату, необходимо авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить обязательные документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.