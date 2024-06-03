Юбилейный магазин с фермерской продукцией открыли в Климовске

В результате сотрудничества X5 Group и партнеров в подмосковном Климовске открылся двадцатый в регионе франчайзинговый магазин «Около» с продукцией от местных производителей, сообщил РИАМО директор проекта «X5 для бизнеса» Игорь Плетнев.

В таких точках есть выбор и фермерской продукции: молоко, мед, а также товары локальных производителей.

«76 магазинов действуют по модели прямой франшизы, 64 магазина по мастер-франшизе. Они отличаются тем, что сотрудничество по модели прямой франшизы происходит через личное общение с персоналом X5 Group и доставкой товаров до магазина партнера. При мастер–франшизе за поставку товаров отвечает уже партнер», — отметил Плетнев.

Предприниматели Светлана Зубицкая и Анна Кривцева открыли продуктовый в Климовске после того, как узнали о появлении нового формата и возможности сотрудничать с крупным ритейлером.

«С этого дня и до сих пор мы получаем огромную поддержку со стороны партнера круглосуточно. Все вопросы, с которыми мы обращаемся, решаются очень оперативно», — сказала Зубицкая.

X5 инвестирует в магазины своих франчайзи, предоставляя торговое оборудование, кассы и рекламные материалы, а еще обеспечивает снабжение магазинов.

Партнер получает доступ к эксклюзивным товарам прямого импорта. Ассортимент магазинов включает продукты питания, напитки, бакалею, бытовую химию и другие базовые категории, в среднем представлено почти 3 тыс. товарных позиций.