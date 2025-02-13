Юбилейную медаль «80 лет Победы в ВОВ» вручили ветерану из округа Дзержинский

В четверг глава города Дзержинский Андроник Пак навестил ветерана Великой Отечественной войны, жителя города Турчанова Григория Александровича. Ему вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», сообщает пресс-служба администрации округа.

В год юбилея Великой Победы глава города передал Григорию Александровичу юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», цветы и книгу «Солдатский альманах».

Григорий Александрович родился 28 августа 1927 года, в армию был призван в августе 1944 года. Участвовал в боевых действиях на Первом Дальневосточном фронте. За время службы был пехотинцем, артиллеристом и связистом.

За ратный подвиг и доблестный послевоенный труд Григорий Александрович был награжден медалью «За победу над Японией», медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями. Десять лет назад, 9 мая 2015 года, он представлял город Дзержинский в параде на Красной площади. В этом году Григорию Александровичу исполняется 98 лет.

«Ветераны Великой Отечественной войны — пример героизма и самоотверженности, истинного патриотизма для нас и будущих поколений. Они настоящие Герои нашего времени!» — отметил глава города Андроник Пак.

В 2024 году, в канун Дня Победы, в МБОУ «Лицей № 6 «Парус» в торжественной обстановке была открыта „Парта Героя“, посвященная легендарному земляку, участнику Великой Отечественной войны Григорию Александровичу Турчанову.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.