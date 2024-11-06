Юбилей Всероссийского общества инвалидов отметили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе во Дворце культуры «Видное» прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-летию Ленинской местной организации «Всероссийское общество инвалидов», которая осуществляет всестороннюю помощь и поддержку. В настоящее время организация объединяет свыше 400 человек, 58 из которых — дети, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Каждый человек с инвалидностью важен как для нашего общества, так и для развития его гуманистического начала. И для того, чтобы всем было легко жить, нужно создавать безбарьерную среду», — сказал депутат Государственной Думы РФ, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Для участников организации была подготовлена концертная программа. В ходе мероприятия была организована выставка картин «Неограниченные» в рамках партийного проекта «Единая страна-доступная среда». Все те, кто оказывает помощь данной организации, были удостоены благодарственными письмами и почетными грамотами. Руководителю местного отделения Наталье Рящиной был вручен сертификат на развитие и поддержку Ленинской местной организации «Всероссийское общество инвалидов».

«В первую очередь, я хочу поблагодарить органы местного самоуправления, спонсоров и неравнодушных друзей, которые оказывают помощь, проявляют заботу и внимание, а также, поддерживают нас. Мы рады, что юбилей нашей организации проходит в атмосфере взаимоуважения и дружелюбия. Такой неравнодушный подход к нашему обществу позволяет нам отмечать свое 35-летие и с уверенностью встречать завтрашний день. В нашей организации царит атмосфера дружелюбия, взаимопомощи, неравнодушия, и это благодаря моим бесценным помощникам — информаторам, активистам организации. Хочу сказать спасибо вам, люди с большим сердцем и распахнутой душой, что вы рядом со мной», — добавила руководитель местного отделения «Всероссийское общество инвалидов» Наталья Рящина.

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