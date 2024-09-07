Явка в первый день голосования в Подмосковье составила 11,19%

По состоянию на 20 часов 6 сентября в Московской области на выборах в местные советы депутатов явка избирателей составила 11,19%, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Из них на избирательных участках свой голос отдали 6,19%, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — 67,21%.

Поучаствовать в выборах также можно 7 и 8 сентября. Участки буду открыты с 08:00 до 20:00.

Адрес избирательного участка жители Подмосковья могут найти на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.