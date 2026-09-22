Явка на выборах в Пушкинском превысила 47%

Избиратели Пушкинского 20 сентября завершили голосование на выборах в местный совет депутатов, явка превысила 47%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Пушкинском 20 сентября завершился трехдневный период голосования на выборах в местный совет депутатов. Явка избирателей превысила 47%.

В состав совета вошли 30 депутатов: 24 представителя «Единой России», по два — от «Новых людей» и ЛДПР, один — от партии «Зеленые» и один самовыдвиженец.

«Слаженная работа сотрудников избирательных участков позволила провести голосование без сбоев, а присутствие сотрудников правопорядка гарантировало спокойную обстановку, создавая условия для свободного волеизъявления жителей», — поблагодарил участников выборного процесса глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

На еженедельном рабочем совещании 22 сентября под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева также обсудили реализацию программы капремонта многоквартирных домов. В Пушкинском в нее включены 1586 из 1780 домов, в текущем году работы запланированы на 66 объектах.

Муниципалитет планирует заменить 10 лифтов и провести техническое обследование 25 домов. Работы также затронут кровли, инженерные сети и фасады зданий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.