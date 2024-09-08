Явка на выборах в Москве превысила 40%

Собянин: впервые на выборы пришли около полутора миллионов москвичей

Впервые на выборы пришли около полутора миллионов москвичей, явка в столице превысила 40%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Яявка превысила 40%, что в два раза больше, чем на предыдущих выборах в МГД в 2019 году. Около полутора миллионов москвичей пришли впервые на выборы», — написал столичный мэр в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что выборы прошли штатно, несмотря на более 300 атак на систему ДЭГ.

По предварительным данным, «Единая Россия» на выборах в Мосгордуму побеждает в 38 округах из 45, КПРФ — в 3 округах, «Новые люди» и СЗРП получают по одному мандату, в двух округах побеждают самовыдвиженцы, подвел итоги голосования Собянин.

В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.