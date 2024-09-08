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Явка избирателей в Подмосковье за два дня голосования составила 18,08%

В Подмосковье на 20:00 7 сентября на выборах в советы депутатов проголосовали 18,08% от заявленного количества избирателей, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

С помощью ДЭГ проголосовали 79,31% избирателей, на избирательных участках — 12,62%

Всего в выборах в Московской области примут участие свыше 2 млн жителей региона.

Выборы проходят с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00. В Подмосковье для голосования открыты 1608 участков. За три дня будет задействовано свыше 8 тыс. наблюдателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.