Яцкин: Всероссийский форум «Труженики села» состоится 13–14 апреля

Первый всероссийский форум «Труженики села» состоится 13–14 апреля. Впервые при его проведении задействуют площадки выставки «Россия», сказал журналистам первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Он отметил, что форум пройдет по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Это предложение родилось по итогам традиционного общения с тружениками села. Тема проведения форума затрагивалась во время послания президента РФ федеральному собранию.

«Президент высоко оценил труд сельских работников России, но также поставил и задачи: инфраструктура села должна быть значительно поднята, задачи по производству и экспорту агропромышленной продукции России должны быть решены — все это возможно в том случае, если люди, работающие на селе, имеют тот же набор социальных услуг, что имеют горожане», — заявил Яцкин.

По его словам, форум будет состоять из пяти панельных дискуссий: поднимутся вопросы молодежи, здравоохранения, работы учреждений культуры. Результатом этих дискуссий будет итоговое предложение, резолюция, которую сформируют по итогам общения тружеников села в рамках зала пленарных заседаний Совета Федерации 14 марта.