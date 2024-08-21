Ярославская прокуратура пригрозила подрядчикам, ремонтирующим парки

Ярославская прокуратура обратила внимание на национальный проект «Жилье и городская среда», так как подрядчики не выполняют условия контракта. Им вынесено предупреждение, сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Несколько компаний-подрядчиков получили предупреждение от прокуратуры Ярославля. Компания, ответственная за благоустройство парков 30-летия Победы, Судостроителей и сквера за ДК «Гамма», едва не лишилась контракта с мэрией из-за несоблюдения сроков выполнения работ.

Кроме того, сотрудниками надзорного ведомства были выявлены нарушения в качестве ремонтных работ. В последний момент подрядчик убедил городские власти в том, что исправит недочеты и завершит все работы в установленные сроки.

Схожая ситуация произошла и с другим ООО, которое занимается благоустройством Сквера 950-летия. Прокуратура направила подрядчику предупреждение о недопустимости срыва сроков выполнения работ. Кроме того, еще одна муниципальная организация также получила аналогичное предостережение от прокуратуры.