Ярмарка вакансий в Мытищах собрала соискателей из разных округов Подмосковья

Во Дворце культуры «Яуза» состоялось «Ярмарка вакансий». Она собрала более 500 человек, среди которых были не только жители Мытищ, но и представители других муниципалитетов Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сегодня здесь собрались 46 организаций, которые предлагают 621 вакансию. На каждой такой ярмарке трудоустраиваются 10-20% посетителей, что делает ее особенно востребованной», — отметил начальник кадрового консультирования Центра занятости населения Московской области Денис Давыдов.

Были предложены вакансии на различных предприятиях и учреждениях, таких как АО «Метровагонмаш», ПАО «Мосэнерго», АО «Мострансавто», АО «ОКБ КП», АО «Мытищинский машиностроительный завод» и многих других.

«Я заканчиваю учебу на четвертом курсе колледжа по специальности „Мехатроника и мобильная робототехника“, поэтому пришёл сюда в поисках работы в своем направлении. Мне уже предложили несколько вакансий, которые меня заинтересовали», — рассказал студент колледжа космического машиностроения и технологий им. А. А. Леонова Денис Смирнов.

Особенностью мероприятий является возможность пройти первичное собеседование и лично пообщаться с представителями компаний.

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе 30% оборота всей экономики составляет малый бизнес. Воробьев подчеркнул, что благодаря малому бизнесу рабочие места получают почти 2 млн жителей.

«Последние несколько лет на него давят то коронавирус, то санкции. Но плюсы малого бизнеса в том, что он может и хрупкий, но быстрее адаптируется к внешним условиям и восстанавливается за счет гибкости», — написал глава региона.