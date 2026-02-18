Ярмарка вакансий в Мытищах предложила трудоустройство в сфере ЖКХ и благоустройства

Традиционная ярмарка вакансий прошла 18 февраля в театре «ФЭСТ». Она стала тематической. Более десяти предприятий, причем не только мытищинских, представили вакансии в сфере ЖКХ и благоустройства. Среди них — Леспаркхоз, Теплосеть, Единая дирекция парков, Мособлэнерго, Мособлгаз и другие, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Соискателям предлагалось официальное трудоустройство по специальностям: механизатор, водитель, сварщик, рабочий зеленого хозяйства, плотник, специалист по эксплуатации газовых сетей и оборудования и другие. Работодатели гарантировали стабильную заработную плату и полный соцпакет согласно ТК РФ.

Социальный педагог Мытищинского колледжа Лидия Сенина, которая пришла на ярмарку вместе со студентами последнего курса — будущими специалистами по обслуживанию домов, столярами и плотниками, отметила, что многие из них уже имеют опыт производственной практики по данным направлениям: «Поэтому есть основания полагать, что они смогут найти здесь перспективные возможности трудоустройства. Им самим это очень интересно».

Заместитель главы городского округа Алексей Воробьев подчеркнул, что глава городского округа Юлия Купецкая уделяет большое внимание обновлению и закупке новой техники для муниципальных учреждений, что является привлекательным фактором для будущих сотрудников.

«Основная цель таких ярмарок — максимально распространить информацию о вакансиях. Кроме того, они предоставляют возможность людям лично встретиться с потенциальными работодателями и обсудить условия труда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.