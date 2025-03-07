Ярмарка вакансий прошла в Московском областном филиале РАНХиГС

В мероприятии, традиционно проводимом в филиале президентской академии в Красногорске, приняли участие не только предприятия округа, но и представители учреждений, организаций и агентств федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам начальника отдела профориентационной работы и трудоустройства Московского областного филиала РАНХиГС Дарьи Катковой, ярмарки вакансий проводятся, прежде всего, в помощь студентам, так как позволяют определиться с практикой и последующим трудоустройством, лучше освоить навыки общения с работодателями, задать интересующие вопросы. Такие мероприятия помогают ребятам приобрести больше уверенности в том, что удастся найти подходящую сферу деятельности и утвердиться в собственной востребованности на рынке труда.

«Отдельная благодарность представителям организаций и предприятий, откликнувшихся на наше приглашение. Во взаимодействии работодатель, заинтересованный в привлечении молодых специалистов, может контактировать со студентами, выяснить их фактические запросы, карьерные векторы, ожидания», — сказала Дарья Каткова.

Выпускница РАНХиГС, старший специалист по подбору и адаптации персонала стаффинговой группы Ancor Александра Бондаревская выступила с лекцией «От студента к профессионалу: пошаговый план действий».

Свою карьеру в компании она начала именно на ярмарке вакансий: будучи студенткой, договорилась с будущим работодателем сначала о стажировке, а потом и о работе во время обучения на старших курсах.

Возможно, для кого-то из сегодняшних студентов филиала опыт Александры станет хорошим примером удачного выстраивания профессионального пути, и ребята воспользуются ценными советами, которыми она с ними поделилась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.