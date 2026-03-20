Ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье 15–17 апреля

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Время возможностей» пройдет в Подмосковье с 15 по 17 апреля 2026 года. Более 120 работодателей представят не менее 1600 вакансий в четырех городах региона и на онлайн-площадке, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Мероприятия состоятся 15 апреля в Домодедове, 16 апреля — в Подольске и Ногинске, 17 апреля — в Мытищах. В этот же день будет работать онлайн-площадка, к которой можно подключиться из любой точки региона.

«В этом году участие в ярмарке примут более 120 крупнейших работодателей Подмосковья, которые представят не менее 1600 вакансий — от стартовых позиций до предложений для опытных специалистов и управленцев», — рассказал Кирюхин.

Соискателям предложат работу в промышленности и производстве, логистике и транспорте, строительстве и ЖКХ, медицине, социальной сфере, услугах и ритейле. В числе участников — Мособлгаз, Мытищинская теплосеть, Наро-Фоминский машиностроительный завод, Мособлэнерго и другие компании.

Организаторы подготовили онлайн-собеседования в виртуальных комнатах, зонирование площадок по сферам деятельности и формат экспресс-резюме для быстрого обмена контактами. Особое внимание уделят проекту «Новые роли» — программе реинтеграции и трудоустройства участников СВО и их семей. Также запланирован обмен практиками между работодателями, в том числе по стажировке и удержанию выпускников СПО.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.