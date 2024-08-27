Ярмарка «Ильинская блоха» состоится в Раменском округе 31 августа
Фото - © Раменский медиацентр
Ярмарка «Ильинская блоха» вновь пройдет в поселке Ильинский Раменского городского округа 31 августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На местном Арбате, который протянулся от улицы Ленинская до улицы Московская, располагаются десятки торговцев, на прилавках появляются различные товары от заколок до старинных утюгов.
Идею проведения Ильинской ярмарки — блошиного рынка предложил в 2021 году тогда директор ТУ «Ильинский» Сергей Демин. В 2022 году получилось реализовать первую «Блошку», и стало ясно, что проект не только успешен, но и очень нужен жителям и гостям поселка.
Блошиный рынок — это интересное место, где можно посмотреть и приобрести необычные вещи. Не дорогой антиквариат, конечно, потому что для этого есть специальные магазины, но можно найти достаточно редкие вещицы. В силу человеческой природы подобные ярмарки обречены на долгую жизнь, ведь только в доме самого педантичного чистюли не найдется чего-нибудь из прошлого столетия. Таких людей мало. В духе советского и постсоветского времени были совсем другие принципы. Один из них: «Ничего не выбрасывать, вдруг пригодится». И вот это «вдруг» для многих настало именно сейчас.
Место проведения — аллея от ул. Ленинская до ул. Московская в п. Ильинский Раменского г. о. Ярмарка пройдет 31 августа с 10:00 до 15:00.
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