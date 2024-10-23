Яркую комету заснял фотограф над Ханты-Мансийском

«Все же сумел ее поймать», — похвастался Евгений в своих социальных сетях.

Он добавил, что на протяжении всего октября, когда комета проходила мимо, она оставалась скрытой за облачной пеленой. Прогнозы на оставшиеся дни месяца не вселяли надежды на возможность сделать кадр. Однако вчера, вопреки всем прогнозам, после захода солнца небо неожиданно прояснилось, и фотограф понял, что это его последний шанс зафиксировать это явление.

Евгений стремительно схватил камеру и штатив, сел в свой автомобиль и выехал на расстояние 20 километров от города. Интересно, что невооруженным глазом он не мог увидеть никакой кометы, но точно знал, где ее следует искать. Направив камеру в нужную сторону, он обнаружил небесное тело. Используя два объектива — 24 и 200 мм, он сделал несколько снимков и, удовлетворенный результатом, отправился обратно домой. Во время поездки небо вновь затянулось серыми облаками. Фотограф отметил, что бытует мнение, что эта комета больше никогда не вернется.

Жители Ханты-Мансийска осыпали комплиментами и Евгения, и саму комету, выразив благодарность за возможность увидеть фотографии столь прекрасного явления.

Следует отметить, что в соцсетях фотографы со всех концов света активно искали комету, и те, кто смог ее заснять, охотно делились своими снимками.