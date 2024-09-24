Серпухов отметил свое 685-летие праздничной программой

сегодня в 11:10

На входе в парк им. Олега Степанова гостей встречал Князь Владимир Храбрый и Княгиня Ольга с хлебом и солью.

Множество локаций, семейные игры, мастер-классы, ярмарка, спортивные активности, яркий флешмоб наполнили день незабываемыми впечатлениями и эмоциями. Старт праздничному концерту дал Государственный оркестр «Гусляры России».

Серпухов — город древний, город современный. В атмосферу минувших лет гости погрузились на иммерсивных площадках: «Купеческий портрет», «Княжество», «Чеховские истории», «Назад в СССР».

С интересом молодежь участвовала в квизе. Ребята пообщались друг с другом и весело провели время.

Серпухов славится спортивными традициями. Поздравили юных спортсменок, которые вернулись из Бангкока с блестящими победами на первенстве мира по муай-тай. Наша гордость — Яна Еремина, ставшая двукратной чемпионкой мира по тайскому боксу.

На главной сцене прошел концерт с участием лучших творческих коллективов, артистов и сольных исполнителей нашего муниципалитета.

Память о празднике осталась на снимках, сделанных гостями в красочных фотозонах. 685-летие Серпухова с нами разделили тысячи жителей и гостей муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.