Ярко и динамично отметили День знаний в Электрогорске

Парк наполнился смехом, улыбками и яркими красками. Дети, родители и друзья собрались вместе, чтобы отметить начало нового учебного года. Было все: радость встреч, музыка, творчество и много счастливых лиц. Для всех присутствующих провели игровую программу и мастер-классы, а яркий концерт творческих коллективов Дома культуры зарядил позитивом.

Праздник получился теплым и очень душевным — именно таким, каким и должен быть День знаний. Свои номера подарили зрителям: «Люди ночи», «Dance-Show» и сольные исполнители.

«Сегодня мы проводили свою дочку, Злату в первый класс. Для первоклассников этот день всегда связан с началом нового этапа в жизни. Мы благодарим всех, кто помог сделать начало нового учебного года таким ярким. Отдельное спасибо за мастер-класс, где юные ученики смогли сделать себе закладки для книг» — сказала жительница Электрогорска Мария Кошина.

В этом году 1067 первоклассников сделали первые шаги в мир учебы в Павлово-Посадском городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.