Яркий и душевный праздник: в клубе ветеранов «Душа молода» отметили День Победы

В канун всенародного праздника 7 мая более ста участников Можайского клуба ветеранов «Душа молода» собрались в Можайском культурно-досуговом центре, чтобы отпраздновать 81-ю годовщину Великой Победы. Многие из пришедших на праздник пожилых людей хорошо помнят военные годы, а также тяжелое послевоенное время, сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

От имени Главы Можайского муниципального округа Дениса Мордвинцева, депутатского корпуса, а также от себя лично гостей праздника поздравил Председатель Совета депутатов Можайского муниципального округа Василий Овчинников. Он напомнил собравшимся, что в годы Великой Отечественной войны Можайский район проводил на фронт 11тысяч 500 человек, и, к сожалению, половина из них не вернулась… С особой гордостью Василий Михайлович подчеркнул, что с именем города воинской славы Можайска неразрывно связаны подвиги 17 Героев Советского Союза и Героя Российской Федерации (посмертно) Виктора Ивановича Полосухина, прославленная дивизия которого 85лет назад защищала Можайск и Москву на Бородинском поле.

Собравшихся сердечно приветствовала и поздравила с праздником депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова. Она отметила, что на сегодняшний день в Подмосковье проживают 366 участников Великой Отечественной войны и около 15 тысяч ветеранов, — тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников фашистской Германии, о которых неустанно заботятся региональные и муниципальные власти, молодежные и общественные организации.

От имени президиума Совета ветеранов и от себя лично собравшихся тепло поздравила депутат Совета депутатов, председатель местной организации Можайского муниципального округа Московской областной организации ветеранов Нина Истратова. Она от всей души поблагодарила ветеранов за их многолетний труд на благо нашей страны и Можайской земли, а также за сегодняшнюю активную общественную позицию.

«Особые слова благодарности мамам, отцам, бабушкам и всем родным тех воинов, которые сегодня защищают Отечество, отстаивают наш Русский мир и право говорить на своем родном языке, участвуя в специальной военной операции. Низкий поклон за воспитание героев-сыновей родителям погибших бойцов, которые отныне и навсегда вошли в нашу историю», — подчеркнула Нина Истратова.

Выступление Почетного гражданина города Можайска, ветерана Великой Отечественной войны, бывшего несовершеннолетнего узника фашизма, председателя координационного совета профсоюзов округа Тамары Луговцовой было отмечено дружными аплодисментами присутствующих. Энергичная женщина, наделенная искрометным юмором, поистине народный лидер общественного мнения всегда умеет вселить в людей серебряного возраста оптимизм, прекрасное настроение и надежду на лучшее будущее для них самих и членов их семей.

Работники культуры подготовили для ветеранов замечательный концерт. Ведущая Светлана Забашта с первых минут создала в зале уютную и душевную атмосферу. Перед ветеранами с песенными, стихотворными, танцевальными и музыкальными номерами выступили Василиса Найденышева, Василий Крутий, Татьяна Борисова, Геннадий Артемов, Анатолий Ермошенков, Виктор Шишкин, детский хореографический коллектив «Наследие». С особой душевной теплотой, признательностью и восхищением зрителями были встречены хор ветеранов «Душа поет» и ансамбль «Веселые девчата».

От имени всех участников клуба «Душа молода» Нина Истратова искренне поблагодарила Главу Можайского муниципального округа Дениса Мордвинцева, администрацию округа и работников Можайского культурно-досугового центра за постоянное внимание к ветеранам и прекрасно организованный праздник в честь Дня Победы.

