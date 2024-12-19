Яркие вещи, спонтанные покупки: как меняется психология потребителей в праздники

Праздничный сезон — это не только момент радости и подарков, но и совершения активных покупок. В обычное время потребитель делает выбор, опираясь на практическую составляющую продукта, оценивает качество, стоимость и потребность в нем. В праздники люди стремятся разнообразить привычные дни и внести в них краски, сообщила РИАМО психолог Евгения Шилова.

Основным аспектом, который оказывает влияние на поведение потребителя в этот период, являются эмоции. Покупки становятся все более спонтанными и способствуют формированию уникального настроения.

«В преддверии торжеств потребители пытаются найти способ выразить свою индивидуальность, настроение и эмоции. Одним из таких способов может стать выбор образа для праздничного мероприятия. Для многих покупка наряда — это возможность повысить самооценку, почувствовать себя более привлекательным и уверенным. В такой период элементы гардероба становятся не просто функциональной частью жизни, но и вариантом создания настроения», — отметила психолог.

По словам директора бренда одежды HASS Егора Хридина, психология потребителей в праздничный сезон действительно меняется.

«В это время мы наблюдаем, как покупатели стремятся найти товары, которые помогут им создать атмосферу праздника и подчеркнуть индивидуальность. Особенно это касается одежды и аксессуаров. Если в обычное время люди выбирают вещи, исходя из практичности и универсальности, то в праздники они все чаще обращают внимание на яркие, эксклюзивные коллекции, которые ассоциируются с радостными минутами и создают особое настроение», — обозначил Хридин.

Это не только потребность в эстетике, но и в эмоциях, которые они хотят получить от своего образа. Праздничный шопинг становится актом самовыражения.

Важно понимать, что в этот период психология потребителя претерпевает изменения. Покупательская активность не ограничивается одним лишь поиском нужных товаров, но и становится способом создания праздничной атмосферы.